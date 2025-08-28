Reuters: газовоз с подсанкционного «Арктик СПГ-2» прибыл в Китай

Газовоз Artic Mulan, перевозящий сжиженный природный газ (СПГ) с подпавшего под санкции «Арктик СПГ-2», зашел в терминал Guangxi LNG в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на LSEG. Аналогичные данные приводит Bloomberg.

Как уточняет Reuters, в июне Artic Mulan мог загрузить партию СПГ с плавучего хранилища Koryak FSU на Камчатке, куда газовозы отгружали партии с «Арктик СПГ-2» в 2024 году из-за отсутствия покупателей. Если терминал в КНР примет партию СПГ от Artic Mulan, это станет первой поставкой с «Арктик СПГ-2» с момента запуска завода в 2023 году.

В октябре 2024 года было принято решение о приостановке выработки сырья на «Арктик СПГ-2». В мае 2025-го Bloomberg писало, что завод запустил вторую производственную линию. При этом через несколько дней была остановлена первая — из-за переполнения резервуаров. В июне впервые за несколько месяцев вблизи «Арктик СПГ-2» заметили танкер. К концу месяца завод нарастил объемы добычи газа до рекордных показателей.

О попытках «Газпрома» найти покупателей СПГ в Азии — в материале «Ъ» «Разгрузку осилит идущий».