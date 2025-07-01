Bloomberg сообщил о рекордной добыче газа на «Арктик СПГ 2»

Проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» в последние дни июня нарастил объемы добычи газа до рекордных показателей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По его данным, 28 и 29 июня добыча природного газа составляла в среднем 14 млн куб. м в сутки, что является самым высоким дневным уровнем для завода. В декабре 2023 года, когда проект был запущен, он перекачивал в среднем 13,7 млн куб. м газа в день.

По словам собеседника агентства, добыча газа на «Арктик СПГ 2» в среднем составляла 8,9 млн куб. м в день в течение большей части июня по сравнению с 9,4 млн куб. м месяцем ранее. Bloomberg пишет, что 29 июня отсюда вышел танкер Iris, ранее известный как North Sky и находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании. Уровень осадки танкера увеличился, это может свидетельствовать об отправке груза, отмечает агентство со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов. Утверждается, что 2 июля танкер может прибыть в Мурманск.

Первая очередь «Арктик СПГ-2» с годовой мощностью 6,6 млн т была запущена в декабре 2023 года, но из-за санкций США ни одна партия СПГ не была продана. В октябре 2024 года было принято решение о приостановке полномасштабной выработки сырья. В мае агентство Bloomberg писало, что завод запустил вторую производственную линию. При этом через несколько дней была остановлена первая линия. Всего проект предполагал строительство трех очередей мощностью 19,8 млн т.

О деятельности завода — в материале «Ъ» «"Арктик СПГ-2" гнет свою линию».