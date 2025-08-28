Краснодар вошел в топ городов с лучшим обслуживанием в кафе и ресторанах

Краснодар признан одним из лидеров по уровню обслуживания в кафе и ресторанах среди крупных городов России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Индекса официанта», проведенное мониторинговым центром «Безопасность 2.0».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейтинг оценивал заведения по вежливости персонала, профессионализму и корректности расчетов. По этим критериям наивысшие оценки получили кафе и рестораны Краснодара, Нижнего Новгорода и Владивостока. В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург и Новосибирск.

Худшие показатели оказались у заведений Ростова-на-Дону, Сочи и Казани. Посетители отмечали низкую скорость обслуживания, нарушения санитарных норм, грубость персонала и навязывание чаевых, а в некоторых ростовских ресторанах — случаи обсчета клиентов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Майкопский городской суд вынес постановления о приостановлении деятельности кафе «Емеля» и FixFood на 90 суток. Решение принято по итогам внеплановой проверки Роспотребнадзора по Адыгее.

Анна Гречко