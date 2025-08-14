В Майкопе приостановили работу двух заведений общепита на три месяца
Майкопский городской суд вынес постановления о приостановлении деятельности кафе «Емеля» и FixFood на 90 суток. Решение принято по итогам внеплановой проверки Роспотребнадзора по Адыгее, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В ходе проверки выявили отсутствие исправной системы водоснабжения, маркировки столов и разделочного инвентаря, недостаточный контроль за безопасностью продуктов и фритюрными жирами, а также отсутствие медицинских книжек у половины персонала.
Предприниматели признаны виновными по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Постановления пока не вступили в законную силу.