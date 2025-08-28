В РСТ объяснили разницу цен на отдых в пятизвездочных отелях Сочи и Турции

Сравнение стоимости отдыха в Сочи и Турции некорректно, поскольку на российском курорте таких гостиниц всего около десяти. Об этом сообщает «НСН» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

По данным экспертов, в августе неделя проживания в пятизвездочном отеле Сочи для двоих обходилась в среднем в 197 тыс. руб., тогда как в Аланье — в 117 тыс. руб., в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде — в 108 тыс. и 99 тыс. руб. соответственно, а в Дубае — в 90 тыс. руб.

«Некорректно сравнивать город с десятком отелей и страну, где таких гостиниц несколько сотен»,— подчеркнул глава РСТ.

Господин Уманский отметил, что ограниченное предложение и высокий спрос, особенно в дни проведения крупных мероприятий или в выходные, значительно повышают цены.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи средняя загрузка средств размещения в августе составила 87%, а в горном кластере — 82%. Власти курорта прогнозируют сохранение аналогичных показателей в сентябре.

Анна Гречко