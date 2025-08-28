Лучших учителей Кубани наградили в Краснодаре

На краевом педагогическом совете в Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вручил лучшим учителям почетные звания и благодарности. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Указом Президента РФ звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Елене Евтушенко из гимназии №3 Краснодара и Светлане Блаженко из школы №1 Динского района. Еще пятеро педагогов получили звания «Заслуженный учитель Краснодарского края», а 14 учителей удостоились благодарностей губернатора.

В образовательной системе Краснодарского края работают 86 тыс. педагогов, из них почти 38 тыс. — учителя. На поддержку отрасли ежегодно направляют около четверти регионального бюджета.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае с января 2026 года региональную надбавку учителям всех школ увеличат на 5 тыс. руб. Воспитатели детских садов также получат повышенные ежемесячные выплаты.

Анна Гречко