Губернатор принял решение повысить региональную надбавку педагогам Кубани

В Краснодарском крае с января 2026 года региональную надбавку учителям всех школ увеличат на 5 тыс. руб. Воспитатели детских садов также получат повышенные ежемесячные выплаты, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале после краевого педсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На мероприятии обсудили развитие системы образования и проблемы, волнующие педагогов и родителей. Главной задачей назвали обеспечение безопасности учеников. Эту тему рассмотрели совместно с правоохранителями.

В этом году отремонтировали 685 школ, потратив на это более 3 млрд руб. За последние 10 лет в регионе построили 105 школ и 214 детских садов.

В крае есть разные меры поддержки для учителей. Например, они могут получить 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке и 100 тыс. руб., если подготовили стобалльников на ЕГЭ или победителей всероссийских олимпиад. Призеры и победители профессиональных конкурсов получают премии в 350 и 500 тыс. руб. соответственно.

Каждый месяц учителям добавляют 10 тыс. руб., а с 2026 года эту сумму увеличат до 15 тыс. В муниципалитетах также действуют дополнительные меры поддержки.

Директора школ, учителя и представители родительских комитетов предложили создать патриотические маршруты по местам боевой славы в крае. Все эти предложения будут рассмотрены.

«Ъ-Кубань» писал, что в образовательных учреждениях Краснодарского края устранено около 99% нарушений, которые были выявлены при проверке пожарной безопасности перед началом нового учебного года. С 1 по 10 сентября во всех школах края традиционно будут проводиться тематические мероприятия по пожарной безопасности, на которых ученикам и педагогам расскажут о том, как действовать при возгорании.

Мария Удовик