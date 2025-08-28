В Краснодарском крае за 10 лет открыли 105 школ и 214 детсадов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на августовском педсовещании подвел итоги подготовки образовательных организаций к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам главы Кубани, за десять лет в крае построили 105 школ и 214 детских садов. К началу учебного года отремонтировали 685 учреждений образования, направив на эти цели более 3 млрд руб. Учебные кабинеты оснащают современным оборудованием и материалами.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что такие темпы социального строительства помогли снизить проблему дефицита мест в образовательных учреждениях. Министр образования и науки края Елена Воробьева добавила, что с сентября в школах региона внедрят единое расписание уроков, снизят учебную нагрузку, сократят число контрольных и введут нормирование домашних заданий.

1 сентября в крае откроются 1,2 тыс. школы. За парты сядут 780 тыс. учеников, из них 68 тыс. первоклассников.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае с января 2026 года региональную надбавку учителям всех школ увеличат на 5 тыс. руб. Воспитатели детских садов также получат повышенные ежемесячные выплаты.

Анна Гречко