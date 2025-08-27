Загрузка гостиниц Кубани превысила 80%

Средняя загрузка гостиничного и санаторно-курортного фонда Краснодарского края в августе 2025 года составила почти 80%, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве курортов региона. На территории Кубани функционирует более 10 тыс. объектов размещения общей вместимостью свыше 534 тыс. мест. При этом на черноморском и азовском побережьях загрузка превысила 81%, в предгорьях и степной зоне — около 57%, а в некурортных районах края — менее 40%.

В ведомстве отмечают, что рост загрузки обеспечен не только за счет расширения ассортимента предложений, но и благодаря развитию круглогодичных направлений отдыха и более равномерному распределению турпотока в течение года. «Мы активно участвуем в международных мероприятиях и бизнес-миссиях, что позволяет привлекать инвестиции и новых туристов»,— подчеркнули в министерстве. В этом году делегация Краснодарского края уже презентовала региональные проекты в Кувейте и Саудовской Аравии, а также участвовала в Петербургском международном экономическом форуме и выставке MITT в Москве.

Развитие отрасли на 2026 год связано с формированием «турпродукта международного уровня». В министерстве отмечают, что в 2026 году планируется не только продвижение санаторно-курортных услуг на зарубежных рынках и внедрение новых форматов отдыха, но и благоустройство курортных территорий, поддержка инвестпроектов и эффективное использование природных рекреационных ресурсов.

Богдан Кобец