Посольство РФ считает предвзятым отказ суда Парижа освободить Даниила Касаткина

Глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов прокомментировал отказ суда Парижа освободить российского баскетболиста Даниила Касаткина из тюрьмы до решения об экстрадиции в США. Это говорит о предвзятом отношении к России, считает дипломат.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Он предположил, что власти Франции удовлетворят запрос США об экстрадиции спортсмена. «Отпустить его под судебный контроль означало бы, что они (власти Франции.— “Ъ”) не считают доводы американских следователей серьезными»,— сказал господин Попов «РИА Новости».

Касаткина арестовали во Франции по запросу США 21 июня. Его подозревают в причастности к киберпреступлениям. Утверждалось, что он был участником группы, которая использовала программы-вымогатели. Жертвами стали более 900 учреждений в США. Баскетболист отрицает обвинения. 19 августа США направили Франции запрос на экстрадицию спортсмена. Слушания запланированы на сентябрь.

