ТАСС: США направили Франции запрос на экстрадицию баскетболиста Касаткина

США направили Франции запрос на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом адвокат россиянина Фредерик Бело сообщил ТАСС.

Даниил Касаткин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Даниил Касаткин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«По данным прокуратуры, запрос на экстрадицию от американских властей был получен МИД Франции 19 августа»,— сказал Фредерик Бело.

Баскетболист Даниил Касаткин был арестован французской полицией по запросу США 21 июня. Он подозревается в причастности к киберпреступлениям. Утверждалось, что он был участником группы, которая использовала программы-вымогатели, жертвами которых стали более 900 учреждений в США. Спортсмен отрицает обвинения.

Об условиях содержания баскетболиста в СИЗО — в интервью Касаткина «Ъ» «“Бывают тюрьмы и похуже”».

Анастасия Домбицкая