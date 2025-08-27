Суд Парижа отказался освободить баскетболиста Касаткина из тюрьмы

Суд в Париже отклонил ходатайство об освобождении российского баскетболиста Даниила Касаткина из тюрьмы до решения об экстрадиции в США, передает ТАСС. Слушание состоится в сентябре, сообщил адвокат Фредерик Бело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Касаткин (в центре)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Даниил Касаткин (в центре)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

На заседании судья отметила, что спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы по статье о компьютерном мошенничестве и еще до 20 лет по статье об электронном мошенничестве.

Адвокат сообщил, что защита не будет обжаловать отказ в переводе под домашний арест. При этом господин Бело назвал решение суда неожиданным: «Они даже не указали причину, что довольно редко бывает, я впервые с таким сталкиваюсь».

Касаткин был арестован французской полицией по запросу США 21 июня. Он подозревается в причастности к киберпреступлениям. Утверждалось, что он был участником группы, которая использовала программы-вымогатели, жертвами которых стали более 900 учреждений в США. Спортсмен отрицает обвинения. 19 августа США направили Франции запрос на экстрадицию баскетболиста.

