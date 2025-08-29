Субаренда земельных участков

ОАО «РЖД» передает в субаренду на открытом аукционе земельный участок площадью 227 кв. м расположенный на улице Прибрежной, мкр. Головинка в городе Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Начальная цена торгов составляет 66 509,00 руб. (с учетом НДС);

Участок подходит для ведения коммерческой деятельности (торговля, общественное питание).

Хороший пешеходный трафик. Развитая инфраструктура, в шаговой доступности магазины, гостиницы, рестораны, остановка общественного транспорта и железнодорожная станция Головинка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Договор субаренды заключается сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».

Подробное описание и фотографии земельного участка размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД:

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=34916

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.

