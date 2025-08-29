Субаренда земельных участков

ОАО «РЖД» передает в субаренду на открытом аукционе земельные участки общей площадью 110 кв. м, расположенные на улице Ольховой в городе Сочи.

Начальная цена торгов составляет 36 116,00 руб. (с учетом НДС);

Участки подходят для ведения коммерческой деятельности (торговля, общественное питание).

Земельные участки расположены в курортной зоне Черноморского побережья в окружении жилой застройки. Развитая инфраструктура. Хороший пешеходный трафик. В шаговой доступности магазины, гостиницы, остановка общественного транспорта и железнодорожная станция Волконская.

Договор субаренды заключается сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».

Подробное описание и фотографии земельных участков размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД:

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=34912

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.

