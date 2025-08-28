Субаренда земельных участков

ОАО «РЖД» передает в субаренду на открытом аукционе два земельных участка в Лазареском районе города Сочи:

земельный участок площадью 782,5 кв. м, расположенный на улице Лазарева, начальная цена торгов составляет 256 918,00 руб. (с учетом НДС);

земельный участок 189 кв. м, расположенный на улице Одоевского, начальная цена торгов составляет 62 054,00 руб. (с учетом НДС).

Участки подходят для ведения коммерческой деятельности (торговля, общественное питание).

Договор субаренды заключается сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (rts-tender.ru).

Подробное описание и фотографии земельных участков размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД:

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=34910

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=34911

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.

