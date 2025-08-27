За выборами губернатора Кубани и депутатов Гордумы проследят наблюдатели

На выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара VIII созыва, которые пройдут 12–14 сентября, будут работать общественные наблюдатели. Активисты будут находиться на избирательных участках все три дня с момента открытия до окончания подсчета голосов, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Наблюдателем может стать любой гражданин России старше 18 лет, обладающий активным избирательным правом в крае. Для участия требуется знание избирательного законодательства, кодекса этики и принципов наблюдения. При этом действующие выборные должностные лица, депутаты, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также лица из реестра иноагентов и экстремистов к работе не допускаются.

Функции наблюдателей включают контроль за ходом голосования, проверку списков избирателей, наблюдение за голосованием на дому, фиксацию возможных нарушений и передачу информации в Общественный штаб по наблюдению за выборами. Подать документы для участия можно в Общественную палату Краснодарского края до 5 сентября.

Голосование также будет доступно по механизму «Мобильный избиратель». Для маломобильных граждан предусмотрят специальные условия.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре все 389 избирательных участков оборудуют металлодетекторами и системами видеонаблюдения для проведения выборов губернатора Кубани и депутатов городской думы 12–14 сентября.

Анна Гречко