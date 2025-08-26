Избирательные участки в Краснодаре обеспечат круглосуточной охраной

В Краснодаре все 389 избирательных участков оборудуют металлодетекторами и системами видеонаблюдения для проведения выборов губернатора региона и депутатов городской думы 12–14 сентября. Об усиленных мерах безопасности сообщили на заседании антитеррористической комиссии под руководством главы города Евгения Наумова.

Сейчас все здания прошли проверку на антитеррористическую и пожарную безопасность. С членами участковых комиссий отработали алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях и подготовили схемы эвакуации. Запланированы также учебные тренировки.

Накануне голосования, 11 сентября, сотрудники полиции проведут инженерно-техническое и кинологическое обследование помещений, после чего участки перейдут под круглосуточную охрану.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по мск три дня подряд. В выборах смогут принять участие около 990 тыс. жителей краевой столицы.

Кроме того, для удобства граждан запустят сервис «Мобильный избиратель», который позволит проголосовать на любом участке в пределах Краснодарского края независимо от места регистрации.

Анна Гречко