В Краснодаре почти на месяц ограничат движение на улице Механической

С 3 сентября в Краснодаре ограничат движение транспорта на участке ул. Механической от перекрестка с ул. им. 40-летия Победы до ул. Клинической. Ограничения связывают с проведением планового ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы планируется завершить к 1 октября. Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения и выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, в краевой столице продолжается замена теплосетей на улицах Ковтюха, Степана Разина и КИМ, где также действуют временные ограничения движения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 27 по 29 августа в Краснодаре временно ограничат движение транспорта на участке ул. Нахимова — от улицы Дзержинского до улицы Александра Невского.

Анна Гречко