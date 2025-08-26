В Краснодаре на три дня ограничат движение на улице Нахимова

С 27 по 29 августа в Краснодаре временно ограничат движение транспорта на участке ул. Нахимова — от улицы Дзержинского до улицы Александра Невского. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Мера связана со строительством подземного пешеходного перехода на ул. Дзержинского. Подрядчику предстоит перенести инженерные сети.

Объезд транспорта организуют по ул. Сусанина. Водителям рекомендуют учитывать временные изменения при планировании маршрута.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 23:00 11 августа до 5:00 27 августа на Октябрьской улице в Краснодаре перекрыли участок от дома №64 до №70.

Анна Гречко