Жителям Сочи организовали подвоз питьевой воды по двум адресам
В Сочи для обеспечения населения водой задействован спецтранспорт. Об этом сообщает городской МЦУ.
Фото: МЦУ Сочи
Сейчас машины с питьевой водой дежурят по адресам: ул. Ясногорская, 16/6, а также ул. Транспортная, 78/8 (около магазина «Манит»). Перечень точек не окончательный и будет расширяться в зависимости от поступающих заявок.
Оставить заявку можно по телефону горячей линии +7 (862) 444-05-05. Водоканал Сочи уточняет, что актуальная информация публикуется на официальных ресурсах компании и в Telegram-группе.
Ранее стало известно, что технический сбой электрооборудования на водозаборе Мзымта в ночь на 27 августа оставил без водоснабжения жителей нескольких микрорайонов Сочи, включая Хосту и Приморский.