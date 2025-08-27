Жителям Сочи организовали подвоз питьевой воды по двум адресам

В Сочи для обеспечения населения водой задействован спецтранспорт. Об этом сообщает городской МЦУ.

Фото: МЦУ Сочи

Сейчас машины с питьевой водой дежурят по адресам: ул. Ясногорская, 16/6, а также ул. Транспортная, 78/8 (около магазина «Манит»). Перечень точек не окончательный и будет расширяться в зависимости от поступающих заявок.

Оставить заявку можно по телефону горячей линии +7 (862) 444-05-05. Водоканал Сочи уточняет, что актуальная информация публикуется на официальных ресурсах компании и в Telegram-группе.

Ранее стало известно, что технический сбой электрооборудования на водозаборе Мзымта в ночь на 27 августа оставил без водоснабжения жителей нескольких микрорайонов Сочи, включая Хосту и Приморский.

Анна Гречко