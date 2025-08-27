Аксенов уверен, что Трамп признал Крым частью России

У президента США Дональда Трампа не осталось сомнений в принадлежности Крыма России. Такое мнение высказал глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее лидер Америки заявил, что возвращение полуострова Украине и вступление страны в НАТО невозможны. По словам Дональда Трампа, Киев получит иные гарантии безопасности, не связанные с членством в альянсе.

Президент США также отметил, что Владимир Зеленский должен проявить гибкость на переговорах. В Вашингтоне утверждают, что идея предоставления гарантий по аналогии с 5-й статьей НАТО получила поддержку и в Москве.

Анна Гречко