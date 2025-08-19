Трамп исключил возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно. Об этом лидер Америки заявил в интервью телеканалу Fox News.

Господин Трамп отметил, что Киев также не сможет вступить в НАТО. Вместо этого Украина получит иные гарантии безопасности, не связанные с членством в Североатлантическом альянсе.

Трамп подчеркнул, что «обе эти вещи невозможны», комментируя вопрос будущего украинских территорий и перспектив интеграции страны в военный блок.

Анна Гречко