Трамп исключил возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно. Об этом лидер Америки заявил в интервью телеканалу Fox News.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Господин Трамп отметил, что Киев также не сможет вступить в НАТО. Вместо этого Украина получит иные гарантии безопасности, не связанные с членством в Североатлантическом альянсе.
Трамп подчеркнул, что «обе эти вещи невозможны», комментируя вопрос будущего украинских территорий и перспектив интеграции страны в военный блок.
<Новость дополняется>