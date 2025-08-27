Глава Союза транспортников объяснил несоблюдение графика автобусов в Краснодаре

Президент Союза транспортников Кубани Иван Петров объяснил, почему водители автобусов в Краснодаре зачастую не соблюдают расписание конечных рейсов. По его словам, виной всему нерегулируемые тарифы, по которым работает большинство перевозчиков кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Господин Петров, отвечая в рамках состоявшейся 26 августа дискуссии на тему: «За что я люблю Краснодар?» на вопрос школьника, который не смог уехать в девять часов вечера из поселка Индустриального, заявил, что этому может быть несколько причин, одна из которых — работа перевозчика по нерегулируемому тарифу, когда ему просто невыгодно везти малое количество пассажиров.

«Город сейчас решает эту проблему при помощи так называемых брутто-контрактов, когда перевозчики берут на себя определенные обязательства. И одно из ключевых обязательств по контрактам — это режим работы и количество выполненных рейсов по расписанию. Сейчас же большая часть общественного транспорта у нас работает по нерегулируемым тарифам. Это значит, что предприятие живет за счет количества собранных с пассажиров денег»,— говорит господин Петров.

По его словам, сегодня в Краснодаре 17 маршрутов, которые работают по системе брутто-контрактов. Они, отмечает глава профильного союза, получают деньги за каждый выполненный рейс, и их доход не зависит от пассажиропотока.

«В автобусе может быть даже один последний пассажир, и он все равно совершит рейс. Даже если совсем не будет пассажиров. А по нерегулируемому тарифу получается, что перевозчик зависит напрямую от пассажиропотока, потому что собранные деньги он тратит на ремонт техники, ее содержание, заправку топливом и зарплату»,— рассказал Иван Петров.

Всего в Краснодаре, по его данным, сейчас 120 маршрутов общественного транспорта. Из них 16 — трамвайных, 12 — троллейбусных, остальные — автобусные. Большая часть автобусных маршрутов — коммерческие перевозчики, которые работают по нерегулируемому тарифу.

«За прошлый год коммерческими перевозчиками Краснодара было приобретено 85 автобусов большого класса, которые более комфортны для населения. Конечно, хотелось бы, чтобы эти автобусы ходили по выделенной полосе, потому что один из ключевых факторов для городского населения — это скорость движения. Даже не столько вместимость, сколько скорость. Чем больше будет выделенных полос, тем быстрее автобусы будут передвигаться, тем более комфортно будет проживать населению в городе»,— резюмировал господин Петров.

Напомним, что еще в 2019 году «Ъ-Кубань» писал о том, что весь общественный транспорт Краснодара начали переводить на нерегулируемые тарифы. Тогда чиновники мэрии успокаивали общественность обещаниями, что необоснованного роста тарифа не будет, а положительным следствием такого перевода станет рост качества обслуживания пассажиров.

Дмитрий Михеенко