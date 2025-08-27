Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности нежилых помещений общей площадью 2981,9 кв. м, расположенных в подземной части многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Голубые Дали, д. 76/2 (далее — Объект).

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 82 517 400 рублей, с НДС 13 752 900 рублей. Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 4 125 870 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер и Недвижимость РЖД.

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.

erid: F7NfYUJCUneTSTs4pDMs



ОАО РЖД