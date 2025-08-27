В Киргизии признали российскую альпинистку Наговицину без вести пропавшей

МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы, без вести пропавшей. Женщина находится на высоте более 7 тыс. м, до нее не могут добраться уже две недели.

«Признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может»,— заявил ТАСС пресс-секретарь министерства Адиль Чарыгов.

12 августа госпожа Наговицина сломала ногу и не смогла эвакуироваться с горы. В МЧС России считают ее шансы на выживание минимальными. 25 августа планировалась последняя попытка спасти женщину: к ней должны были направить БПЛА, а следом выслать вертолет, но из-за непогоды это сделать не смогли. Ее сын настаивает, что она может быть жива. СКР во взаимодействии с российским МЧС обещал помочь в спасении альпинистки.

О развитии ситуации читайте в материале «Ъ».