Сын альпинистки Наговициной попросил СКР и генпрокурора помочь спасти мать

Михаил Наговицин, сын застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной, направил обращения главе СКР, генпрокурору и министру иностранных дел. Он попросил их помочь спасти мать, сообщает RT.

Михаил рассказал, что получил видео с дрона, на которых видно, что даже спустя семь дней после потери связи его мать «активно машет рукой, полна сил». Он подчеркнул, что мать является опытной спортсменкой и обладает хорошим здоровьем. Он уверен, что женщина до настоящего времени жива. По словам господина Наговицина, в следующие два дня ожидается хорошая погода, а после этого спасательную операцию уже нельзя будет провести.

Он попросил помочь в организации аэровидеосъемки района пика Победы с помощью дронов, чтоб подтвердить, что альпинистка жива. «В случае подтверждения данного факта организовать спасательную операцию»,— говорится в его обращении.

Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на высоте более 7 тыс. м. В МЧС говорили, что она застряла в зоне «летальной адаптации», и шансы на ее спасение оценивали как минимальные. На 25 августа была запланирована последняя попытка спасти женщину: БПЛА должен был подняться к ней и подтвердить, что она подает признаки жизни, после чего к ней направили бы специальный вертолет. Из-за непогоды это сделать не удалось.

