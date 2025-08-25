Альпинистку Наталью Наговицину спасти не удалось

В Киргизии прекращена операция по поиску российской альпинистки Натальи Наговициной, которая с 12 августа находится на пике Победы на высоте 7,2 тыс. м. На 25 августа запланировали последнюю попытку спасти женщину, запустив БПЛА для поиска госпожи Наговициной, а в случае обнаружения у нее признаков жизни — вертолет. Но из-за непогоды спасатели не смогли запустить беспилотник, сообщил глава пресс-службы киргизского МЧС Адиль Чаргынов: «Ждали погодного окна, чтобы он смог вылететь. Но хорошая погода так и не наступила».

Альпинистка Наталья Наговицина во время восхождения на пик Е. Корженевской

Фото: @natalina_1022

47-летняя Наталья Наговицина занималась альпинизмом с 2016 года, покорив четыре из пяти пиков высотой свыше 7 тыс. м (необходимых для получения титула «Снежный барс»). Восхождение в августе 2025 года на пик Победы Наталья Наговицина совершала вместе с россиянином Романом Мокринским, немцем Гюнтером Зигмундом и итальянцем Лукой Синигильей. В ходе подъема альпинистка сломала ногу, соскользнув с гребня горы. Группа оставила Наталью Наговицину в палатке с запасом продуктов и спальником, а сама отправилась за подмогой. В ходе спуска Лука Синигилья погиб.

16 августа Минобороны Киргизии пыталось эвакуировать альпинистку вертолетом, но тот из-за непогоды совершил жесткую посадку: пилот получил перелом позвоночника, а находящийся на борту спасатель Виктор Акимов — ушиб спины. Еще один вертолет доставлял в горы группу спасателей во главе с Виктором Акимовым, но и эту операцию пришлось прервать (из-за обострения травмы, полученной руководителем группы в ходе предыдущей жесткой посадки вертолета). 23 августа МЧС Киргизии заявило об остановке спасательных работ. На 25 августа была намечена последняя попытка найти альпинистку. Отметим, что в Киргизию приезжали итальянские пилоты с опытом управления вертолетами в высокогорье, но они уже «отбывают обратно на родину», сообщил Адиль Чаргынов.

В Федерации альпинизма России сообщили ТАСС, что базовый лагерь на высоте 4 тыс. м на пике Победы будет закрыт 26 августа. Вице-президент организации Александр Пятницын предположил, что Наталью Наговицину через некоторое время признают пропавшей без вести. «Далее уже родственники обращаются в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти»,— пояснил он. «Мы знаем, где она лежит, но добраться до нее нельзя никак»,— заявил ТАСС начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков. Шансы на выживание в условиях высокогорья, по его словам, практически отсутствуют.

Иван Тяжлов