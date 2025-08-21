Альпинистка Наговицина застряла на «фатальной» высоте на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая сломала ногу на пике Победы в горах Киргизии, находится в зоне «летальной адаптации». Об этом заявил замначальника отряда «Центроспас» МЧС Владимир Легошин. Шансы на спасение альпинистки он считает минимальными.

«Само пребывание на такой высоте фатально, оно летально...С каждым часом человек уходит из жизни»,— сказал ТАСС господин Легошин. По его словам, срок жизни в таких условиях едва ли может превышать пять суток.

Наталья Наговицина получила травму еще 12 августа. Это произошло на высоте 7,2 км над уровнем моря. Раньше сообщалось, что спасатели планировали добраться до альпинистки за 2-3 дня. Теперь источник ТАСС в киргизском МЧС утверждает, что на это может уйти до пяти дней. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин говорил, что спасти спортсменку практически невозможно. К ней не могут подлететь вертолеты из-за разреженности воздуха, спасателям также мешает трехкилометровый горный гребень.

Попытку помочь альпинистке госпоже Наговициной до этого предприняли двое альпинистов, с которыми россиянка начала восхождение. Лука Синигилья и Гюнтер Зигмунд принесли ей спальный мешок, горелку, еду и газовый баллон. Позже итальянский альпинист получил обморожение рук и отек мозга, из-за которого скончался 15 августа.