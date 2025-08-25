В Киргизии сорвалась последняя попытка спасти российскую альпинистку Наговицину

В Киргизии спасатели из-за непогоды не смогли запустить беспилотник для поиска россиянки Натальи Наговициной на пике Победы. Об этом рассказал глава управления по работе со СМИ и населением киргизского МЧС Адиль Чаргынов. На 25 августа была запланирована последняя попытка спасти альпинистку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альпинистка Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022 Альпинистка Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022

Планировалось, что БПЛА подлетит к россиянке и убедится, что она подает признаки жизни. После этого за женщиной должен был вылететь легкий вертолет Airbus Helicopters H125.

«Ждали погодного окна, чтобы он смог вылететь. Но хорошая погода так и не наступила,— пояснил «РИА Новости» господин Чаргынов. — Сегодня вертолет был возвращен в место постоянной дислокации».

В Киргизию также прибыли пилоты из Италии, имеющие опыт управления вертолетами в условиях высокогорья. Их должны были задействовать для эвакуации, но летчики уже «отбывают обратно на родину», добавил представитель МЧС.

Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на высоте более 7 тыс. м. В МЧС говорили, что она застряла в зоне «летальной адаптации», шансы на спасение россиянки оценивали как минимальные. 23 августа МЧС Киргизии объявило о приостановке поисковой операции. Поиски могут возобновить только в следующем году.

