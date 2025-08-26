Бастрыкин ответил на призыв спасти альпинистку Наговицину

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин распорядился во взаимодействии с МЧС помочь в спасении альпинистки Натальи Наговициной. Спортсменка находится на вершине пика Победы в Киргизии. С просьбой о помощи в СКР обратился сын россиянки.

Господин Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства «безотлагательно обратиться» в МЧС для «оказания содействия в спасении альпинистки». По этому вопросу главе СКР будет предоставлен оперативный доклад, сказано в пресс-релизе.

12 августа госпожа Наговицина сломала ногу и не смогла эвакуироваться с горы. Она застряла на высоте более 7 тыс. м. В МЧС оценивали ее шансы на выживание как минимальные. Вчера планировалась последняя попытка спасти женщину: к ней на разведку должны были направить БПЛА, следом выслать вертолет, но из-за непогоды это сделать не удалось. Однако ее сын настаивает, что она может быть до сих пор жива.

