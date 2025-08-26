Суд отложил рассмотрение иска «Красное и белое» к властям Вологодской области

Арбитражный суд Вологодской области отложил рассмотрение иска ООО «Альфа-М» (юрлицо сети «Красное и белое)» к Минэкономики региона. Истец настаивает на отмене приказа о приостановке действия его лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе. Рассмотрение дела перенесено на 25 сентября, следует из картотеки арбитражных дел.

В Вологодской области в марте был введен особый режим продажи спиртного: в будние дни купить его можно только с 12:00 до 14:00. С 25 июля «Красное & Белое» перестала продавать в регионе алкоголь, а с 1 августа было прекращено действие лицензии сети алкомаркетов. Губернатор области Георгий Филимонов заявил, что сеть прекратит там работу, но в компании это отрицают. «Красное & Белое» подало иск в арбитраж Вологодской области 29 июля.

Подробности — в материале «Ъ» «Бутылки дают бой».