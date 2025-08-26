Объем услуг санаториев Горячего Ключа вырос на 16,6% в l полугодии 2025 года

Объем услуг крупных и средних предприятий курортно-туристского комплекса Горячего Ключа в первом полугодии 2025 года достиг 638,3 млн руб. Показатель на 16,6% выше уровня предыдущего года, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За шесть месяцев местные здравницы приняли на лечение и оздоровление около 12 тыс. человек. Количество отдыхающих увеличилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Сейчас на территории курорта функционируют пять санаториев: ЗАО «Санаторий Горячий Ключ», ЗАО «Санаторий Предгорье Кавказа», ГАУ Республики Адыгея «Санаторий Звездный», АО МПБК «Очаково» санаторий «Горный» и ООО «Санаторий Русь». Средняя продолжительность лечения достигает 14 дней.

Для занятых людей курорты позволяют забронировать «туры выходного дня», которые включают в себя проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол» и различные оздоровительные процедуры. Подобные программы рассчитаны на три дня.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за первое полугодие 2025 года в здравницах Краснодарского края оздоровились более 850 тыс. человек, что на 5,6% больше к аналогичному периоду 2024 года (порядка 810 тыс. человек).

Нурий Бзасежев