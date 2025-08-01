В здравницах Кубани количество отдыхающих за год увеличилось на 5,6%

За первое полугодие 2025 года в здравницах Краснодарского края оздоровились более 850 тыс. человек, что на 5,6% больше к аналогичному периоду 2024 года (порядка 810 тыс. человек). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ivushka-sanatorium.ru Фото: ivushka-sanatorium.ru

По данным ведомства, в 2024 году в санаторно-курортных организациях оздоровились 1,78 млн человек с приростом 10% к аналогичному периоду прошлого года (2023 год — 1,62 млн человек).

«Ежегодная заполняемость санаториев Краснодарского края стабильная, в среднем достигает 70%. За год услуги лечения и оздоровления в санаторно-курортных организациях региона получают более 1,5 млн граждан. Что касается санаторно-курортного комплекса региона, то сегодня это более 200 санаторно-курортных организаций с вместимостью более 110 тыс. отдыхающих. Номерной фонд составляет 20% от общего количества номеров в здравницах России»,— прокомментировали изданию в пресс-службе минкурортов края.

Подавляющее большинство здравниц расположены на основных курортных территориях черноморского побережья: в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсинском районе. Также здравницы в степной и предгорной зоне края — это санатории Горячего Ключа, Лабинского района. Кроме того, в крае функционируют пять бальнеолечебниц, позволяющих получать процедуры амбулаторно.

По данным ведомства, на базе здравниц функционирует 123 бальнеологических и 97 грязевых отделений. Ежегодно обновляются программы лечения, вводятся новые методики оздоровления, расширяется спектр предлагаемых медицинских услуг. Также больше половины организаций (115) имеют собственные диагностические отделения и лаборатории.

Как отмечают в минкурортов, санатории Краснодарского края выбирает каждый четвертый отдыхающий, предпочитающий оздоровительный отдых. География отдыхающих включает в себя Москву и Московская область, Новосибирскую, Астраханская, Свердловская области, а также соседние регионы — Ростовскую область и Ставропольский край.

Андрей Пугачев