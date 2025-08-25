Прокуратура пытается вернуть в собственность Краснодара участок площадью 103 га

Прокуратура Краснодарского края требует вернуть в собственность города земельный массив площадью более 103 га, расположенный в пойме реки Кубань рядом с парком 40-летия Победы. Кадастровая стоимость данного участка превышает 2 млрд руб. Иск направлен в Октябрьский районный суд Краснодара.

Земля ранее принадлежала совхозу «Краснодарский», а затем перешла в собственность дачного некоммерческого товарищества «Дружба». Ответчиками по делу выступают около ста владельцев участков. Часть территории контролируется компанией АСК (AVA Group), которая планировала строительство коттеджного посёлка «Изумрудный остров».

По информации прокуратуры, оформление прав собственности на землю сопровождалось нарушениями. В 2009 году решение суда о признании права бессрочного пользования за ДНТ «Дружба» было отменено, однако при последующей регистрации этот факт не был учтён. В дальнейшем участки перепродавались, в том числе компании «Просервис», которую надзорное ведомство считает мнимым собственником.

В прокуратуре подчеркнули, что иск не затрагивает жилые дома, возведённые и зарегистрированные в установленном порядке, а касается только свободных от застройки земель. Представители AVA Group заявили, что участок находится в частной собственности с 2011 года, все строительные работы приостановлены с 2023 года по требованию администрации, и выразили готовность отстаивать свои права в суде.

Юристы оценивают перспективы ответчиков в данном процессе как минимальные. Эксперты указывают на признаки мошеннических действий при первоначальном оформлении прав и считают вероятным удовлетворение иска. По их мнению, исходное целевое назначение земли — коллективное огородничество с запретом капитальной застройки — исключает законность последующих сделок, а последующие владельцы не могут считаться добросовестными приобретателями.

