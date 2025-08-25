Спикер ЗСК: мы вправе спрашивать с аграриев за сохранение главного богатства края

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко уверен, что принятый краевыми парламентариями региональный Закон о плодородии почв позволяет приостановить процесс деградации кубанских черноземов и улучшить их качественные характеристики. «Есть четкое понимание того, что земля — это, по сути, наше все»,— отметил спикер ЗСК в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Бурлачко Фото: Telegram-канал Юрия Бурлачко

По мнению господина Бурлачко, ресурс почв не бесконечен, особенно если относиться к ним так, как это было 20-30 лет назад,— нерационально и исключительно потребительски. «Продолжись такая тенденция в наши дни, и вместо знаменитых кубанских черноземов сегодня в регионе остались бы истощенные и выхолощенные интенсивным сельским хозяйством участки сельхозугодий»,— пишет Юрий Бурлачко.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в крае с 1 марта 2026 года вступят в силу поправки, которые вводят административную ответственность за нарушение закона о плодородии земель. Соответствующее решение на июньской сессии приняли депутаты регионального Заксобрания. Размер штрафа будет варьироваться в зависимости от того, кто совершит нарушение — гражданин, должностное или юридическое лицо. Закон обязывает сельхозпроизводителей соблюдать севооборот и внесение в грунт органических удобрений.

По мнению Юрия Бурлачко, без комплексного подхода к сохранению плодородия черноземов и максимально эффективного использования имеющихся для этого законодательных инструментов поддерживать достаточный уровень гумуса практически невозможно. В связи с этим, по его словам, депутатский корпус постоянно совершенствует краевую нормативную правовую базу, работая тем самым на перспективу краевого АПК.

«Принимая аграрные законы, мы берем ответственность за наше будущее. И об этом должен помнить каждый, кто занят в сельском хозяйстве. Однако, как показывает практика, результат в большинстве случаев приносят не меры декларативного характера, а конкретные действия по исполнению действующего законодательства, контроль за его реализацией, осознание того, что за нарушение утвержденных норм предусмотрена серьезная ответственность»,— подчеркнул председатель краевого парламента.

Он уверен, что время адаптироваться к ранее прописанным в законе положениям у аграриев было, и сегодня власти вправе спрашивать с сельхозпроизводителей за сохранение главного природного богатства Краснодарского края.

Василий Хитрых