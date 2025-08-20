Спикер ЗСК уверен, что закон о плодородии почв сохранит кубанские черноземы

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачно считает, что недавно принятые поправки в региональный закон о плодородии почв позволят сохранить кубанские черноземы. По его словам, профильный законодательный акт позволил приостановить процесс деградации почв, улучшить их качественные характеристики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

«Относись мы к земле так же нерационально и потребительски, как это было еще два-три десятилетия назад, и вместо знаменитых кубанских черноземов сегодня в регионе остались бы просто истощенные и выхолощенные интенсивным сельским хозяйством участки сельхозугодий. <...> Тем не менее без комплексного подхода к сохранению плодородия почв и максимально эффективного использования имеющихся у нас для этого законодательных инструментов поддерживать достаточный уровень гумуса практически невозможно. В связи с чем мы постоянно совершенствуем краевую нормативную правовую базу»,— сказал Юрий Бурлачко в интервью «Аргументам и фактам».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в крае с 1 марта 2026 года вступят в силу поправки, которые вводят административную ответственность за нарушение закона о плодородии земель. Соответствующее решение на июньской сессии приняли депутаты регионального Заксобрания. Размер штрафа будет варьироваться в зависимости от того, кто совершит нарушение — гражданин, должностное или юридическое лицо. Закон обязывает сельхозпроизводителей соблюдать севооборот и внесение в грунт органических удобрений.

Юрий Бурлачко в интервью «АиФ» также рассказал о недавно утвержденных стратегических документах, определяющих развитие отрасли семеноводства. По словам спикера ЗСК, с семеноводством краевые власти связывают достижение Кубанью новых сельскохозяйственных рекордов, серьезные подвижки в селекционной работе и постепенный уход от импортного материала, что, в свою очередь, способствует реализации политики импортозамещения. «На это нас ориентирует утвержденная главой государства Доктрина продовольственной безопасности»,— подчеркнул господин Бурлачко.

Он также заявил о необходимости постоянного мониторинга исполнения принятых депутатским корпусом нормативных правовых актов. Аргументируя свою позицию по данному вопросу, Юрий Бурлачко отметил, что именно благодаря такому подходу обеспечивается поступательная реализация всех принятых региональным парламентом решений.

Василий Хитрых