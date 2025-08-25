ФД «Неометрия» представил квартиры на Wildberries

Квартиры ФД «Неометрия» (ключевой актив холдинга — Alias Group) можно выбрать на крупнейшем маркетплейсе страны Wildberries. В новую категории площадки «Новостройки» вошло 3000 квартир девелопера общей площадью более 140 тыс. кв.м. из 4 городов юга России.

Федеральный девелопер «Неометрия» стал партнером Объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) в категории «Новостройки», которую маркетплейс проанонсировал на ПМЭФ-2025.

«Неометрия» выставила свои предложения квартир из 7 жилых комплексов комфорт- и бизнес-классов, расположенных в ЮФО. Это ЖК «Флора» и «Лестория» в Сочи, «1799» в Ростове-на-Дону, «Облака» в Новороссийске, «Южане», «Отражение» и «Улыбка» в Краснодаре. Всего 3000 квартир общей жилой площадью свыше 140 тыс. кв.м.

Покупатели, выбирающие квартиры на маркетплейсе, получат исчерпывающую информацию о лотах и самом ЖК: стоимость, расположение, площадь, этажность, смогут посмотреть планировки и фото уже готовых квартир/введенных проектов. Чтобы забронировать вариант или уточнить подробности, в карточке товара появится кнопка прямой связи с застройщиком.

«Мы уверены, что новый инструмент быстро наберет популярность среди покупателей недвижимости. Для размещения на Wildberries мы выбрали наши знаковые проекты из 4 городов, которые находятся на высокой стадии готовности или уже введены. Покупатель сможет не только в «один клик» связаться с нами и приобрести квартиру, но и быстро в нее заселиться. Со своей стороны мы предложим специальные условия на покупку квартир от «Неометрии» на маркетплейсе. О них станет известно после официального старта витрины»,— отметила Анна Сапегина, директор по продажам ФД «Неометрия».

«В первые дни после тестового запуска мы увидели большой интерес к разделу, как со стороны потребителей, так и представителей девелоперского сообщества. Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат, и рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров. А клиенты маркетплейса могут рассчитывать на удобство выбора недвижимости и большое количество выгодных предложений»,— отметил Денис Петрушевский, директор по развитию бизнеса направления «Новостройки» компании РВБ.

Справки о компаниях: Федеральный девелопер «Неометрия» (основной актив холдинга Alias Group) входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания лидирует по объему строящегося жилья на черноморском побережье и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ. Федеральный девелопер «Неометрия» за 15 лет реализовал 17 объектов площадью 1,1 млн кв. м, на стадии строительства 7 проектов площадью 582 тыс. кв.м, на запуске — 9 проектов площадью более 1,9 млн кв. Wildberries & Russ (ООО «РВБ») образована в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ — с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса. На текущий момент объединенная компания работает в России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ — из этих стран осуществляется импорт товаров.

Застройщик: ООО СЗ «РОДИНА», ООО СЗ Пушкинская дом №1,

ООО СЗ «БЕЛЫЕ РОСЫ», ООО СЗ «СТРОИТЕЛЬ ЮГА»,

ООО СЗ «РАФСТРОЙ», ООО СЗ «ДАРСТРОЙ-ЗАПАД»



С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф



https://neometria.ru