В Ростовской области количество задержанных поездов увеличилось до 46

После ночной атаки БПЛА в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка в Ростовской области количество задержанных поездов увеличилось до 46. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 состав введен в график. Максимальное время задержки составляет до 3,5 часов.

Как отметили в РЖД, движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмены рейсов не допущены.

Ранее сообщалось о 38 задержанных пассажирских поездах. Прокуратура держит на контроле ситуацию.

Наталья Белоштейн

