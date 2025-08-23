В Ростовской области количество задержанных поездов увеличилось до 46
После ночной атаки БПЛА в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка в Ростовской области количество задержанных поездов увеличилось до 46. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 состав введен в график. Максимальное время задержки составляет до 3,5 часов.
Как отметили в РЖД, движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмены рейсов не допущены.
Ранее сообщалось о 38 задержанных пассажирских поездах. Прокуратура держит на контроле ситуацию.