В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено 20 зданий

В результате ударов БПЛА в Ростовской области повреждено 20 зданий. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, который осмотрел место происшествия.

Повреждены окна, балконы и припаркованные рядом с домами автомобили. Комиссия устанавливает сумму ущерба. Уже принято 175 заявлений от жителей. На месте развернут мобильный пункт полиции.

«Делаем все, чтобы быстро помочь людям»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале. Он добавил, что навестил пострадавших в больнице.

По данным Минобороны, в ночь на 14 августа над Ростовской областью было сбито семь беспилотников. Врио губернатора сообщал о 13 пострадавших в Ростове-на-Дону. Из домов были эвакуированы 212 человек. Для них организован пункт временного размещения.

