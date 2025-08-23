На Дону с ростом предложения подешевели яйца и сахар

В Ростовской области за год яйца подешевели на 19,5%. Это связано с ростом производства в стране, а следом за ним — и предложения продукции на местном рынке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы отделения по региону Южного ГУ Банка России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Второй месяц подряд эксперты отмечают в регионе снижение цен на сахар. По сравнению с июнем в июле цены на него снизились на 8,9%. Причина — снижение мировых цен и рост предложения на внутреннем рынке.

Кроме этого, производители стремятся распродать накопившиеся запасы сахара в преддверии нового урожая сахарной свеклы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в июле 2025 года годовая инфляция в Ростовской области сократилась до 8,9% после 9,6% в июне. Это меньше значения по Южному федеральному округу (9,02%), но выше, чем по России в целом (8,79%).

Наталья Белоштейн