В Ростове в 2025 году появятся 80 автобусов и 15 троллейбусов

Администрация Ростова в 2025 году закупит 50 автобусов и 15 троллейбусов. Об этом сообщил глава департамента транспорта города Вадим Шкабарня на заседании постоянной комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности городской Думы. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что еще 30 машин закупят частные компании-перевозчики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Кроме того, в донской столице установят 14 новых камер видеофиксации для борьбы с автомобилистами, выезжающими на выделенные для общественного транспорта полосы. Сейчас в городе размещены 12 таких видеокамер.

В начале 2024 года в правительстве региона информировали о планах пополнить автопарк Ростовской области 181 автобусом и 75 электробусами до конца года.

Дмитрий Ковалевский