МИД Украины: Зеленский готов обсуждать вопрос территорий только с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вопрос территорий на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью NBC News первый замглавы украинского МИДа Сергей Кислица.

По его словам, господин Зеленский руководствуется законодательством Украины и общественным мнением. Он утверждает, что украинское общество «категорически против обмена нашей территории на мир».

«Я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что он готов с президентом Путиным обсудить это. И началом разговоров по территориальному вопросу является линия соприкосновения»,— сказал господин Кислица.

О готовности Киева к замораживанию конфликта по линии фронта сказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Financial Times писала, что Владимир Зеленский не согласен выводить вооруженные силы из Донбасса. По данным Reuters, требование вывести ВСУ из Донбасса Владимир Путин обозначил Дональду Трампу во время их саммита на Аляске.

О попытках урегулировать военный конфликт — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».