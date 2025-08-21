La Repubblica: Украина готова к замораживанию конфликта по линии фронта

На Украине рассматривают вариант замораживания конфликта по линии фронта и признания де-факто утраченными ряда территорий. Об этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, передает агентство ТАСС. При этом украинский чиновник заявил, что в будущем Киев будет пытаться вернуть утраченные территории, используя дипломатические и экономические рычаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из сценариев завершения войны — замораживание конфликта по линии фронта. Речь идет о территориях, де-факто занятых Россией. Так и останется, а потом предстоит большая работа через дипломатические и экономические рычаги воздействия, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они остаются за Украиной»,— цитирует ТАСС слова Михаила Подоляка итальянской газете.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, сказал, что «пока Украина такие гарантии получит и смирится с тем, что часть ее территории, как он выразился, останется временно под оккупацией, после такой договоренности о гарантиях безопасности от Запада Украина будет требовать санкционной деструкции Российской Федерации и слома российской экономики» (цитата по ТАСС). По мнению российского министра иностранных дел, цели Киева «направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп».

В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News дал понять, что в настоящее время в центре российско-украинского мирный процесса территориальный вопрос. По словам Джей Ди Вэнса, Москва претендует в том числе на территории, находящиеся под контролем Киева.

Financial Times сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заморозке текущей линии фронта, но не согласен выводить вооруженные силы из Донбасса. По данным Reuters, требование вывести ВСУ из Донбасса Владимир Путин обозначил Дональду Трампу во время их саммита на Аляске. The Times писала, что идею контроля РФ над занятыми территориями поддержал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

О попытках урегулировать военный конфликт — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».

Анастасия Домбицкая