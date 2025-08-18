FT: Украина готова на компромисс по линии фронта без вывода ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский готов к заморозке текущей линии фронта, но не согласен выводить ВСУ из Донбасса. Он обсудит это на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом вечером 18 августа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, цель господина Зеленского на переговорах в Белом доме — «продуктивный процесс мирного урегулирования без принуждения Украины к совершению невозможных шагов, таких как выведение войск». С этой целью он готов пойти на компромисс, который бы приняли украинцы.

По информации СМИ, требование вывести ВСУ из Донбасса выдвинул президент России Владимир Путин во время саммита на Аляске. В обмен Россия готова заморозить линию фронта. Украинский президент в разговоре с господином Трампом отклонил это предложение, сообщало Reuters.

Согласно расписанию президента США, встреча с Владимиром Зеленским начнется в 20:15 мск. Затем запланированы переговоры с участием глав европейских стран — Великобритании, Франции, Италии и Германии. Во встрече также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

