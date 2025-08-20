Украину ставят на гарантию

Начальники генштабов стран НАТО провели 20 августа онлайн-встречу по Украине, обсудив итоги саммита на Аляске и переговоров с президентом Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. Совещание военного руководства альянса стало первым после того, как президент Дональд Трамп снял с США и НАТО ответственность за гарантии безопасности Украины, возложив ее на европейских союзников. Кардинальный пересмотр стратегии Запада выявил отсутствие возможностей выстроить новую систему безопасности силами одних европейцев, лишенных американского «зонтика». Отвергнув европейское миротворчество в лице так называемых сил сдерживания, глава МИД РФ Сергей Лавров впервые обнародовал альтернативное предложение Москвы: сделать гарантами мира на Украине членов «большой пятерки» Совбеза ООН, включая Китай.

Фото: Alexander Drago / Reuters Среди тех европейских лидеров, которые проявляют особое усердие в попытках сорвать украинское урегулирование, в Москве выделяют президента Франции Эмманюэля Макрона (справа), называя его позицию «конфронтационной и «абсолютно авантюрной»

Заявления главы МИД России Сергея Лаврова, впервые подробно разъяснившего позицию Москвы по вопросу активно обсуждаемых на Западе гарантий безопасности в рамках мирного урегулирования на Украине, прозвучали в ходе его совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

Тема Украины стала ключевым сюжетом пресс-конференции в Москве наряду с ситуацией на Ближнем Востоке.

Это позволило российскому министру отреагировать на высказывания западных лидеров об установлении мира на Украине, которые заполнили информационное пространство встреч на Аляске и в Вашингтоне.

Обратив внимание на то, что западные союзники погрузились в обсуждение украинского урегулирования без участия России, Сергей Лавров призвал их не забывать, что любые схемы и проекты без одобрения Москвы будут иметь нулевую ценность.

«Мы не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. Я уверен, что на Западе, и прежде всего в США, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без РФ — это утопия, это путь в никуда»,— заявил он.

Рассуждая о роли Запада, который ранее в Москве нередко называли коллективным, российский министр на этот раз открыто противопоставил американскую позицию европейской.

Говоря о Трампе и его команде, Сергей Лавров отметил, что «они действительно — и не первую неделю, а практически с момента прихода в Белый дом — занимаются именно дипломатией на украинском направлении, что означает поиск взаимоприемлемых договоренностей», которые гарантировали бы невозобновление конфликта. Европейцы же, напротив, «пока только пытаются сохранить США все менее и менее успешно в качестве участника, как минимум предоставляющего вооружения, чтобы Европа продолжала накачивать киевский режим этими видами оружия».

Среди тех европейских лидеров, которые проявляют особое усердие в попытках сорвать украинское урегулирование, Сергей Лавров персонально выделил президента Франции Эмманюэля Макрона, назвав его позицию «конфронтационной» и «абсолютно авантюрной».

Впрочем, разъяснив неприемлемость для Москвы идеи европейского миротворчества на Украине, Сергей Лавров в то же время допустил возможность участия Франции и Великобритании в обеспечении гарантий безопасности на равной основе вместе с США и Китаем (эти страны вместе с Россией входят в «большую пятерку» постоянных членов Совета Безопасности ООН).

Новые заявления Сергея Лаврова, обозначившие позицию Москвы по вопросам гарантий безопасности на Украине, совпали с состоявшейся в тот же день встречей начальников генштабов НАТО в формате видеоконференции.

Как сообщило агентство Reuters, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич проинформировал участников совещания военного руководства альянса об итогах саммита президентов США и России на Аляске и переговорах Дональда Трампа в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генсеком НАТО. В консультациях также принял участие председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.

Никаких заявлений об итогах видеоконференции сделано не было, однако, как сообщил ТАСС источник в брюссельских аналитических структурах, страны НАТО имеют серьезные разногласия по мандату так называемых сил сдерживания.

Эти силы они рассчитывают направить на Украину в случае прекращения боевых действий в рамках потенциальных гарантий безопасности без приема Киева в НАТО.

Необходимость кардинального переосмысления западными союзниками их прежних подходов к вопросам войны и мира и гарантиям безопасности для Украины возникла после того, как на встрече в Вашингтоне 18 августа президент Трамп заявил о том, что гарантии безопасности Украины и помощь Киеву должны осуществляться не по линии НАТО, а силами Европейского союза.

«Я не знаю, зачем давать Украине гарантии безопасности по принципу НАТО, когда есть европейские страны. Мы не будем обсуждать вступление Украины в НАТО, но дадим ей гарантии безопасности»,— пояснил Трамп. В решении этой общей задачи США, впрочем, намерены ограничиться ролью координатора. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки»,— повторил Трамп.

Заявление американского президента стало поворотным моментом украинской стратегии Запада, которая начала формироваться задолго до начала СВО, с момента Бухарестского саммита НАТО 2008 года, принявшего «историческое решение» о будущем членстве Украины в альянсе.

Между тем, фактически перерезав «политическую пуповину», связывавшую Украину с США и НАТО без малого два десятилетия, президент Трамп тем самым лишил Киев надежды в определенный момент вместе с получением членства в альянсе рассчитывать на задействование пресловутой статьи 5 Устава НАТО с ее формулировкой о «коллективной обороне».

Это поставило европейских союзников Киева перед трудноразрешимой задачей в срочном порядке создавать аналог натовского «зонтика», не имея четкого представления, кто и какими силами теперь должен будет его открыть над Украиной, учитывая фактическое самоустранение Вашингтона. В связи с этим одним из обсуждаемых западными союзниками сценариев стала возможность предоставления гарантий безопасности Украине «по типу» статьи 5 Устава НАТО. При этом европейские политики были вынуждены признать, что статья 5 Устава НАТО и ее аналог, оставляющий НАТО вне игры,— это не одно и то же.

Весьма символическое заявление, демонстрирующее растерянность европейских союзников, сделал 20 августа глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, признавший, что далеко не все государства из «коалиции желающих» стремятся отправлять своих военных на Украину. «Коалиция желающих» — это все те, кто хочет помочь в поддержании мира различными способами. «Есть государства, которые никоим образом не хотят своего военного участия на Украине»,— заявил глава оборонного ведомства Польши. По его словам, Варшава не намерена направлять своих военных на Украину в рамках потенциальной стабилизационной миссии западных стран, поскольку у Польши есть другие задачи по защите восточного фланга НАТО.

Наиболее решительный настрой продемонстрировал премьер-министр Эстонии Кристен Михал, заявивший о готовности отправить на Украину «целую» роту военнослужащих в составе контингента «коалиции желающих».

Как отмечает издание Politico, в Европе проявились проблемы и противоречия в вопросах отправки наземных войск на Украину для обеспечения гарантий безопасности Киеву.

Приводя заявление президента Макрона о том, что Европа готова развернуть на Украине британские, французские, немецкие, турецкие и другие «силы обеспечения безопасности» для проведения операций в воздухе, на море и на суше, Politico указывает на то, что в поведении европейских лидеров «много разговоров, но мало действий». При этом точная форма гарантий безопасности Украины остается неопределенной.

