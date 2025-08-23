В Ростовской области прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой поездов

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой поездов в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования»,— отмечают в ведомстве.

Кроме этого, пассажиры могут обратиться за консультацией к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры.

Сегодня, 23 августа 2025 года, из-за происшествия на станции Сергеевка в Ростовской области задерживаются пассажирские поезда.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» движение 38 поездов в Ростовской области было приостановлено в ночь на 23 августа после падения обломков БПЛА в районе ст. Сергеевка (участок Россошь — Сохрановка).

Всего же минувшей ночью средствами ПВО было уничтожили восемь беспилотников над Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами.

Наталья Белоштейн