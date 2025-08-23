Главные новости к утру 23 августа

В городе Петров Вал Волгоградской области беспилотник упал вблизи многоквартирного дома, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Ранения получили три человека, в том числе ребенок.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил дать регионам право вводить полный запрет на вейпы. Владимир Путин идею поддержал.

Роспотребнадзор сообщил, что в России растет количество заболевших новым штаммом коронавируса «Стратус». Как уточнила глава ведомства Анна Попова, болезнь протекает в легкой форме.

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Ирана Аббас Аракчи по телефону обсудили ядерную тематику и сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ.

США получили контроль над долей в 10% в корпорации Intel, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.