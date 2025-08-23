Путин поддержал запрет вейпов на региональном уровне

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил наделить регионы правом на введение полного запрету вейпов. Господин Путин поддержал инициативу.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Как уточнил Глеб Никитин, власти Нижегородской области в пилотном режиме готовы опробовать запрет вейпов. По его словам, речь идет об их запрете в рознице, оптовой торговле и обращении.

В мае о намерении запретить продажу вейпов заявлял губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Позднее он сообщил о «профилактике рынка вейп-продукции». По состоянию на 18 августа, как сообщал губернатор, в регионе закрылись 109 вейпшопов из 316.

