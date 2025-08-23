В Волгоградской области при налете БПЛА пострадали три человека

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на регион. По предварительной информации, пострадали три человека, в их числе ребенок.

В Telegram-канале господин Бочаров сообщил, что один из беспилотников упал в городе Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. Повреждено остекление. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы их жизни нет, добавил губернатор.

В результате падения обломков БПЛА в районе хутора Крапцовский Кумылженского района загорелась сухая трава. Возгорание локализовано.

Количество сбитых беспилотников Андрей Бочаров не назвал. Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку самолетов.