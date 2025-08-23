Трамп: США теперь принадлежит 10% компании Intel

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты теперь владеют 10-процентной долей в корпорации Intel.

«Я договорился об этой сделке с Лип-Бу Таном, высокоуважаемым генеральным директором компании. США не заплатили ничего за эти акции, и акции сейчас оцениваются примерно в $11 млрд»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Компания Intel занимается производством чипов и полупроводников. Дональд Трамп написал, что деятельность корпорации «имеет фундаментальное значение для будущего нашей нации».

Лип-Бу Тан стал гендиректором Intel в марте 2025 года. В начале августа президент США потребовал немедленной отставки Лип-Бу Тана из-за того, что тот инвестировал в китайские компании, связанные в том числе с оборонным сектором страны.

